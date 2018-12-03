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Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года

Понедельник, 03 Декабря 2018 12:02
Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Фото из открытых источников

Научные опыты на Большом адронном коллайдере прекращены на два года — говорится на офсайте грандиозной экспериментальной установки. В следующие два года ученые и инженеры будут заниматься ремонтом и модернизацией БАК.

 

Предполагается, что итогом модернизации станет повышение мощности ускорителя частиц примерно в два раза. Коллайдер, таким образом, превратится в Большой адронный коллайдер высокой светимости.

 

Модернизированный коллайдер позволит ученым увеличить скорость набора научной статистики, то есть, установка сможет производить более интенсивные эксперименты по сталкиванию частиц.

 

"Физика элементарных частиц — вероятностная наука, поэтому нам нужны колоссальные объемы статистической информации о распадах ядер, прежде чем мы сможем делать те или иные научные выводы. Соответственно, для того, чтобы набрать эту статистику, нам необходимо постоянно повышать светимость установки", — говорят ученые, работающие на БАК.

 

БАК будет остановлен до 2021-го года, затем он проработает три года с новой мощностью, а затем его снова остановят на два с половиной года, чтобы в очередной раз повысить мощность.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Большой адронный коллайдер
 

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