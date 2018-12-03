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Учёные намерены отслеживать местоположение слонов по топоту

Понедельник, 03 Декабря 2018 10:16
Учёные намерены отслеживать местоположение слонов по топоту Фото из открытых источников

Мощные вибрации, создаваемые слонами при ходьбе, могут использоваться для отслеживания местоположения этих животных. Ученые из Оксфордского университета, предложившие сейсмическое отслеживание слонов, уверены в том, что метод может с успехом применяться для контроля численности животных.

 

"Метод, о котором идет речь, основывается на инструментах, которые уже давно применяют сейсмологи для мониторинга землетрясений. Вибрация, генерируемая движущимися слонами, может распространяться на шесть километров, поэтому простая сеть сейсмических датчиков позволит нам получать довольно точные данные о местоположении слонов", — говорят Бет Мортимер и Тарье Ниссен-Мейер, авторы уникального проекта.

 

Ученые уже создали специальное ПО, позволяющее интерпретировать данные с сейсмических датчиков для определения позиции слонов. В итоге исследователи получили весьма действенный инструмент, который показал высокую эффективность при первых же тестах.

 

Слежение за слонами при помощи сейсмических датчиков — это, по словам авторов проекта, не только способная защитить животных от браконьеров инициатива, но и полезное для науки дело — проект поможет лучше изучить повадки слонов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости слоны
 

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