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Ученые узнали, как поступающие в уши звуки воспринимаются мозгом как слова

Понедельник, 03 Декабря 2018 08:31
Ученые узнали, как поступающие в уши звуки воспринимаются мозгом как слова Фото из открытых источников

Головной мозг человека очень особым образом реагирует на звуки речи — услышав звуки понятного языка среди множества остальных звуков фонового шума, мозг переключает внимание на них буквально за считанные миллисекунды.

 

Ученые из Соединенных Штатов Америки, выяснившие, как мозг вычленяет звуки знакомой речи из фонового шума, опубликовали результаты своего исследования на страницах издания Current Biology.

 

"Когда до нас доносятся звуки понятного нам языка, то мозг реагирует совершенно определенным образом — он практически мгновенно переключает наше внимание на источник звука. Простой фоновый шум, в котором не содержится понятная речь, не вызывает такую нейрофизиологическую реакцию", — рассказывает Джонатан Саймон, сотрудник Университета штата Мэриленд.

 

Исследователи выяснили, что мозг очень быстро интерпретирует слоги, а переключение с обработки простых акустических данных на обработку лингвистической информации происходит за доли секунды.

 

"Мы, тем не менее, все еще не в полной мере понимаем, как именно мозг фильтрует поток звуковой информации, чтобы распознать голос в шумной среде. Эта тема для дальнейших исследований", — добавляет Саймон.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг
 

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