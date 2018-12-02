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Китайские ученые научили нейросеть создавать пиксельную графику

Воскресенье, 02 Декабря 2018 10:26
Китайские ученые научили нейросеть создавать пиксельную графику Фото из открытых источников

Китайским нейробиологам посчастливилось разработать алгоритм, который может воссоздать нарисованные изображения в пиксельной графической форме, воссоздав картинку.

 

В рамках проекта сверточные нейросети при помощи новой методики были обучены не образовывать вручную парные каналы кадров обычного плана и пиксельных.

 

Такой графический подход в последнее время набирает обороты используется большим спросом, применяясь в видеоиграх. Зачастую, такого рода картинки создаются из отдельных пиксельных элементов. Изображение, созданное на реальном изображении, обрабатывается по определенной методике: снижается разрешение, преобразовываясь с сохранением основной структуры и важных узлов. Весь процесс требует огромных усилий графического редактора и огромное количество затраченного времени.

 

Китайским же экспертам удалось весь этот процесс довести до автоматизма, разработав новый, работающий в двух направлениях, алгоритм, который составлен из 3-х нейросетей. Исходный файл попадает в сеть GridNet, которая создает тройку изображений, разбитых на слои пикселизации. Далее весь материал передается в PixelNet, который преобразовывает все в пиксельную графику. И, наконец, в DepixelNet окончательный вариант сглаживается, напоминая тем самым исходный файл.

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Долгомыслов Олег Опубликовано в Наука   Теги Новости Нейросеть графика
 

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