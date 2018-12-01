В брачных ритуалах мух ученые обнаружили традиции

Всем хорошо известно, что человечество годами накапливало различные традиции, передавая их из поколения в поколение. Однако, как оказалось, люди не единственные живые существа на планете, для которых традиции имеют серьезное значение.
Если ранее исследователям удалось узнать, что различные культурные обычаи есть у обезьян и даже китов, то теперь они пошли еще дальше. Они вознамерились выяснить существуют ли какие-либо традиции у мух дрозофил.
За столь непростую работу взялись ученые из Университета Тулузы, которые решили пронаблюдать за насекомыми в брачный период. Для того, чтобы выработать последовательность действий, исследователи двух самцов дрозофил зеленым и розовым цветами, после чего предоставили «женихов» на выбор самке.
В то же самое время вторая самка внимательно следила за выбором первой. После того, как первая пара была подобрана, подобный же выбор предоставлялся и следившей ранее мухе. И она, как ни странно, выбирала самца того же цвета.
Такой «традиционный» выбор происходил на 80% чаще, нежели случайный. При этом сохраняется мода на самца одного цвета на 8 поколений, после чего цикл обнуляется и начинается заново. Однако, считают ученые, чем больше численность группы, на тем большее время может продлевать цикл.
Все мы привыкли слышать о том, что в России живет самое не толерантное общество, готовое растоптать ...
Живописный водоем, который находится на краю обрыва. Есть на карте Европы совершенно необыкновен...
- Милый, что тебе привезти из Италии?
- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.