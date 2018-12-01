В брачных ритуалах мух ученые обнаружили традиции

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Всем хорошо известно, что человечество годами накапливало различные традиции, передавая их из поколения в поколение. Однако, как оказалось, люди не единственные живые существа на планете, для которых традиции имеют серьезное значение.

Если ранее исследователям удалось узнать, что различные культурные обычаи есть у обезьян и даже китов, то теперь они пошли еще дальше. Они вознамерились выяснить существуют ли какие-либо традиции у мух дрозофил.

За столь непростую работу взялись ученые из Университета Тулузы, которые решили пронаблюдать за насекомыми в брачный период. Для того, чтобы выработать последовательность действий, исследователи двух самцов дрозофил зеленым и розовым цветами, после чего предоставили «женихов» на выбор самке.

В то же самое время вторая самка внимательно следила за выбором первой. После того, как первая пара была подобрана, подобный же выбор предоставлялся и следившей ранее мухе. И она, как ни странно, выбирала самца того же цвета.

Такой «традиционный» выбор происходил на 80% чаще, нежели случайный. При этом сохраняется мода на самца одного цвета на 8 поколений, после чего цикл обнуляется и начинается заново. Однако, считают ученые, чем больше численность группы, на тем большее время может продлевать цикл.