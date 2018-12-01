Ученые сняли на видео, как наночастицы плавят металл при ударе

Фото из открытых источников

Исследователи Массачусетского технологического института решили детально изучить процесс плавления наночастицами металла во время столкновения. Однако для того, чтобы тщательно рассмотреть процесс им пришлось немало постараться. С результатами их труда можно ознакомиться на видео ниже.

Сам процесс плавления металла наночастицами является достаточно обыденным в наше время. Примерно то же самое происходит при окраске металлической поверхности пульверизатором. Однако, учитывая тот факт, что происходит это на микроскопическом уровне, пронаблюдать за изменениями во время соприкосновения наночастиц с металлом – задача очень непростая.

Для этого исследователи вооружились высокоскоростной видеокамерой, которая может уловить движение микрочастиц на скорости в 1 км/с, а также имеет возможность увеличить процесс взаимодействия, чтобы человеческий глаз мог хоть что-нибудь рассмотреть. В качестве испытуемого металла было взято олово. Из этого же элемента состояли и микрочастицы.

И, в конечном итоге, ученым все же удалось запечатлеть на видео необходимый процесс. Новые данные, уверены ученые, помогут в дальнейшем разрабатывать такие типы материалов, которые бы не были подвержены эрозии в той степени, как существующие.