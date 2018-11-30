Психологи назвали «самое магическое слово в воспитании»

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Это короткое слово способно полностью поменять восприятие сообщения ребенком. И это не любовь, забота или беспокойство. Это нечто более тонкое, из-за чего оно часто неприметно среди остальных, однако это не лишает его мощности влияния.

Почему одно крошечное изменение может изменить то, что ваш ребенок слышит в ваших словах, объяснил психолог из Калифорнийского Университета в Ирвине.

Это удивительное маленькое слово, столь короткое и одновременно столь мощное, позволяет заявлению родителя одновременно удерживать два чувства, представляя ребенку мир, в котором две, казалось бы, несовместимые перспективы или чувства могут сосуществовать вместе, не нарушая законов вселенной. Это слово «и».

«Я очень рад тому, что ты делаешь, и я также обеспокоен тем, что ты можешь упасть».

Здесь представлены две различные эмоции родителя, и констатация того, что они существуют в одно и то же время и в одном и том же пространстве. Это утверждение побуждает ребенка пересмотреть то, что он делает, при этом он не подвергается критике, и нет негативного влияния замечанием на его позитивные эмоции.

«Я вижу, что твой брат обидел тебя, и я рад, что ты рассказал мне об этом».

Первая половина высказывания помогает ребенку чувствовать себя понятым, в то время как вторая подчеркивает смысл и значение акта обмена ребенка чувствами с родителем. Сообщение, которое ребенок будет усваивать из этого высказывания, заключается в том, что когда чувства разделяются с доверенным лицом, результатом может стать увеличение близости.

В сообщениях, соединенных «и», есть сложность, которую можно использовать во благо при воспитании. Способность делать это, которую психологи называют ментализирующей, включает в себя возможность учитывать мысли и чувства других людей, в том числе если они отличаются от собственных. Это является сильным предиктором позитивных отношений с ребенком и гарантией его психического здоровья.