Компания, которую называют "убийцей SpaceX", раскрыла планы

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Американский космический стартап Blue Origin поделился подробностями о своей многообещающей ракете New Glenn. У этого носителя, как и у ракет от SpaceX, будет многоразовая первая ступень.

"Первая ступень деактивируется на сто девяносто девятой секунде полета, то есть, когда ракета находится на высоте около двухсот пятидесяти километров. На двести второй секунде первая ступень отделяется, после чего включаются двигатели, обеспечивающие ее мягкое вертикальное приземление. В качестве платформы для приземления будет использоваться контейнеровоз Stena Freighter, переоборудованный особым образом. Он будет находится в Атлантическом океане", — говорится в опубликованном накануне руководстве пользователя ракеты New Glenn.

Ракета-носитель New Glenn сможет выводить на низкую опорную орбиту сорок пять тонн груза, а если речь идет о доставке груза на геостационарную орбиту, то грузоподъемность носителя будет ограничена тринадцатью тоннами.

Первый полет ракеты от компании Blue Origin, которую некоторые называют "убийцей SpaceX", должен состояться в 2021 году. Основатель Blue Origin — самый богатый человек на Земле, миллиардер Джефф Безос. В свое время он основал интернет-магазин Amazon.