Жизнь на Земле могла зародиться из-за особого вещества

Жизнь на Земле зародилась благодаря химическому соединению, которое есть в каждом доме. Это, по словам японских ученых, обыкновенный хлорид натрия. Он же — пищевая соль.
"Для зарождения жизни требовалось по-настоящему распространенное вещество, из которого первые живые организмы могли бы извлекать энергию. И такое вещество нашлось — им стал хлорид натрия. Первые организмы получали энергию благодаря ионам натрия и хлора в его составе", — цитирует портал ScienceAlert авторов исследования, сотрудников Токийского университета.
Японские ученые отмечают, что современные живые существа достигли довольно значительных успехов в процессе извлечения энергии из внешних источников, но для этого им потребовались миллиарды лет эволюции.
"У клеток, которые появляются на свет, уже есть все "оборудование" для переработки внешней энергии, однако у самой первой жизни ничего подобного не было. Как именно первые организмы смогли осуществить грандиозный метаболический скачок, который позволил им обзавестись первичной РНК — большой вопрос. И ответ на него, как мы полагаем, связан с солью", — говорят исследователи.
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