Ученые: Тайваньские паучихи кормят детенышей молоком

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Млекопитающие оказались не единственными существами, выкармливающими детенышей молоком — такую же особенность демонстрируют паучихи вида Toxeus magnus. Статья об уникальных молочных пауках появилась в научном журнале Science.

Исследователи из Китайской Академии Наук, изучавшие удивительных пауков Toxeus magnus, обитающих на острове Тайвань, проследили за процессом кормления детенышей членистоногих, и были шокированы — оказалась, что самка кормит маленьких паучат питательной жидкостью, напоминающей молоко.

"Молоко выделяется из эпигастральной борозды, расположенной на теле паучихи в районе яйцеклада. В этой жидкости высокое содержание сахаров, жиров и белков. Концентрация последних, к примеру, в четыре раза выше, чем в молоке коров", — говорит Ханти Чен, автор исследования.

Наблюдая за пауками Toxeus magnus, китайские ученые сделали еще несколько интересных открытий. Выяснилось, например, что самки защищают свое потомство от близкородственного скрещивания — когда детеныши дорастают до возраста половой зрелости, мать выгоняет сыновей из гнезда, а дочерей продолжает кормить еще некоторое время.