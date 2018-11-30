Ученые подсчитали количество света во Вселенной

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Американские ученые подсчитали количество света, излученного всеми звездами Вселенной за все время своего существования. Статья по теме, подготовленная сотрудниками Университета Клемсона, была опубликована на портале Phys.org

Исследователь Марко Аджелло, ведущий автор научной работы, говорит, что суммарное количество фотонов, существовавших за все время, составляет 4 на 10 в 84-й (!) степени. Пиковая интенсивность звездообразования, по словам Аджелло, наблюдалась примерно одиннадцать миллиардов лет назад.

"Нашей Вселенной приблизительно тринадцать с половиной миллиардов лет. То есть, говоря о возрасте Вселенной, мы подразумеваем наблюдаемую Вселенную, или Метавселенную, потому что существует так называемый космологический горизонт, за который мы заглянуть не можем", — рассказывает ученый, уточняя, что из-за расширения Вселенной космологический горизонт удаляется от нас быстрее, чем излучение от находящихся за ним звезд достигает Земли.

В Метавселенной около одного триллиона галактик, в каждой из которых сотни миллиардов и триллионы звезд. И все они генерируют невообразимое количество фотонов. В общем, света во Вселенной, несмотря на слухи о том, что она угасает, достаточно.