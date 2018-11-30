Ученые научили проектор «превращать» предметы в золото

Инженеры из Японии разработали проектор, способный отслеживать положение заданных объектов и "перекрашивать" их в режиме реального времени. Система может проецировать изображение даже на быстро перемещающиеся объекты, а также на жидкость.
Речь идет об основанной на проекторе системе наложения изображений на объекты, существующие в реальном мире. Используя систему, можно перекрасить или наложить текстуру на любой объект, создав при этом удивительные визуальные эффекты. Для того, чтобы все это работало, проекционная система должна функционировать практически без задержки, что довольно сложно.
"Система отслеживания должна быть быстрой и точной, особенно если для пометки объектов не применяются дополнительные маркеры. В нашей системе они, если что, не используются, так что нам пришлось потрудиться как следует", — рассказывают разработчики из лаборатории Масатоси Исикавы при Токийском университете.
Увидеть японскую систему можно на видео ниже. Как видим, проекционная система, отслеживающая произвольные объекты со скоростью 500 к/с, действительно способна произвести впечатление — с ее помощью можно, например, "превращать" предметы в золото, накладывая на них соответствующую проекцию.
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