В Польше нашли окаменелые останки древнейшего млекопитающего

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Останки древнего млекопитающего, обнаруженные палеонтологами на территории Польши, опровергают теорию о полном доминировании динозавров. Предки современных млекопитающих, как выяснилось, вполне успешно делили с гигантскими ящерами некоторые экологические ниши.

Сосуществовать с динозаврами предкам млекопитающих удавалось потому, что они и сами были весьма немаленькими существами. Ранее считалось, что прародители млекопитающих представляли собой небольших крысоподобных зверей, которые питались в основном насекомыми и боялись каждого шороха, но новая находка все меняет.

Дело в том, что найденные в Польше останки принадлежали существу, которое своими размерами не уступало многим динозаврам — огромный зверь весил несколько тонн и мог с легкостью отбиться от хищных ящеров.

"Это первое известное науке млекопитающее такого размера, жившее в Триасовом периоде. Теперь нам предстоит полностью пересмотреть многие устоявшиеся палеонтологические концепции, т.к. предки млекопитающих оказались совсем не такими, как нам казалось. Впереди масса интересной научной работы", — говорят ученые.