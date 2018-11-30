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В Польше нашли окаменелые останки древнейшего млекопитающего

Пятница, 30 Ноября 2018 11:22
В Польше нашли окаменелые останки древнейшего млекопитающего Фото из открытых источников

Останки древнего млекопитающего, обнаруженные палеонтологами на территории Польши, опровергают теорию о полном доминировании динозавров. Предки современных млекопитающих, как выяснилось, вполне успешно делили с гигантскими ящерами некоторые экологические ниши.

 

Сосуществовать с динозаврами предкам млекопитающих удавалось потому, что они и сами были весьма немаленькими существами. Ранее считалось, что прародители млекопитающих представляли собой небольших крысоподобных зверей, которые питались в основном насекомыми и боялись каждого шороха, но новая находка все меняет.

 

Дело в том, что найденные в Польше останки принадлежали существу, которое своими размерами не уступало многим динозаврам — огромный зверь весил несколько тонн и мог с легкостью отбиться от хищных ящеров.

 

"Это первое известное науке млекопитающее такого размера, жившее в Триасовом периоде. Теперь нам предстоит полностью пересмотреть многие устоявшиеся палеонтологические концепции, т.к. предки млекопитающих оказались совсем не такими, как нам казалось. Впереди масса интересной научной работы", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости млекопитающие
 

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