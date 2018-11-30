На территории Франции найдена уникальная карта Речи Посполитой

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Польские ученые, работавшие в Государственном архиве Франции, обнаружили уникальную карту Речи Посполитой, созданную во второй половине семнадцатого века. Находке посвящен специальный материал, появившийся в издании Science in Poland.

Карта хранилась в Париже несколько сотен лет, однако ее состояние, благодаря хорошим условиям хранения, более чем отличное — до наших дней дожили даже фрагменты деревянной рамы и позолоченные элементы.

Размер карты — почти два на два метра, а масштаб — 1:880 000. Автором карты, как предполагается, был Гийом Сансон — великий географ семнадцатого века, составивший множество очень точных для своего времени карт. Карту Речи Посполитой, как считают историки, Сансон создал на основе работ своего отца — Николя Сансона, который считается отцом французской картографии.

"Французская надпись, которой озаглавлена карта, выглядит так: "Карта и описание земель Речи Посполитой, Прусского княжества, Руси, Мазовии, Великого Литовского княжества, а также провинций и казачьих районов"", — рассказывает доктор Войцех Вальчак из польского Белостокского университета.

Ученые предположили, что карту в свое время заказал принц де Конде, который когда-то претендовал на польский престол.