Исследование: Пышные перья павлинов вызывают у самок дрожь

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Потоки воздуха, создаваемые самцами павлинов при помощи покачиваний своими пышными надхвостиями, улавливаются самками, у которых для этой цели есть специальные перья на хохолках. Новому для науки способу коммуникации павлинов посвящена статья в издании PLOS One.

Ученые давно подозревали, что функция хохолков павлинов более комплексная, чем подача визуальных сигналов. Хохолок, как предположили специалисты, может быть своеобразным сенсором вибраций воздуха. Наблюдения, произведенные биологами при помощи группы павлинов, показали, что так и есть.

"В хохолках есть нитевидные перья — это очень особенные перья, используемые птицами в качестве датчиков. Эксперименты с павлинами показали, что нитевидные перья в хохолках самок этих птиц начинают вибрировать именно тогда, когда рядом оказывается самец с распущенным хвостом. То есть, резонансная частота перьев совпадает с частотой колебаний воздуха, создаваемых покачивающимся надхвостием", — отмечают ученые.

В общем, брачные ритуалы павлинов являются более сложными, чем считалось. Оказалось, что самцы не только демонстрируют самкам своей потрясающей красоты хвосты, но и по-особому покачивают ими, чтобы завоевать расположение.