Учёные: Атомные часы помогут найти темную материю

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Ученые из Национального института стандартов и технологий Соединенных Штатов Америки построили атомные часы с рекордной точностью. Прибор, как надеются физики, позволит раскрыть некоторые из самых глубоких секретов Вселенной.

Экспериментальная установка, работающая на основе атомов иттербия, уже установила несколько рекордов. Теперь, когда атомные часы работают достаточно стабильно, ученые могут использовать их не только для сверхточного измерения времени, но и для осуществления научных проектов. Например, при помощи атомных часов можно регистрировать слабые сигналы, блуждающие по Вселенной со времен Большого взрыва, или гравитационные волны, существование которых недавно подтвердили физики.

Атомные часы могут использоваться даже для поиска гипотетической темной материи, постоянно порождающей жаркие научные дискуссии.

"Удерживаемые лазерными оптическими решетками атомы иттербия "тикают", прыгая между разными энергетическими уровнями. То есть, общая структура атомных часов довольно простая. Дело в деталях, при помощи которых достигаются стабильность, воспроизводимость и систематическая неопределенность", — рассказывают американские физики.