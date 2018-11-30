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Учёные вырастили в лаборатории искусственную мини-плаценту

Пятница, 30 Ноября 2018 09:23
Учёные вырастили в лаборатории искусственную мини-плаценту Фото из открытых источников

Миниатюрный аналог плацентарной ткани, созданный британскими молекулярными биологами из стволовых клеток, поможет ученым изучить факторы, провоцирующие выкидыши. Материал, посвященный искусственной мини-плаценте, появился на страницах авторитетного научного издания Nature.

 

"Удивительно, но мы до сих пор практически ничего не знаем о микробиологических принципах работы плаценты — у нас нет ее полноценных аналогов ни среди модельных животных, ни в лабораторной среде. А ведь патологии, которые развиваются в этом органе, могут угрожать жизням матери и ребенка", — рассказывает сотрудник Кембриджского университета Маргарита Турко.

 

Плацента, как поясняют ученые, состоит из клеток двух типов — цитотрофобластов и синцитиотрофобластов. Первые отвечают за обмен веществ между организмами матери и ребенка, а вторые нужны для того, чтобы отделить кровеносную систему плода от материнского организма.

 

Лабораторная плацента, выращенная учеными под руководством Турко, поможет исследователям понять, как формируются клетки, образующие плаценту, и как нарушения в работе плацентарных клеток связаны с выкидышами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости плацента
 

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