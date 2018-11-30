В Тибете обнаружили самую высокогорную стоянку древних людей

Фото из открытых источников

Палеолитическая стоянка, обнаруженная археологами в Тибете на рекордной высоте, хранит следы людей, живших тридцать - сорок тысяч лет назад. Тибетское нагорье, таким образом, было заселено несколько раньше, чем считали ученые.

Речь идет о месте под названием Нвия Деву — оно расположено на высоте более четырех с половиной километров над уровнем моря и характеризуется довольно суровыми условиями — здесь холодно, недостаточно кислорода, и также мало растительной пищи. Древних людей, однако, все эти препятствия не останавливали.

"Тибетское нагорье было последним местом, которое могло заинтересовать ранних представителей Homo sapiens, и, тем не менее, люди все равно появились здесь довольно рано. Считалось, что первые люди поселились в Тибете около десяти-пятнадцати тысяч лет назад, но новая находка указывает на то, что это произошло раньше", — говорит Сина Гао, сотрудник Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук.

Раскопки, которые ученые провели в Нвия Деву, позволили найти несколько тысяч древних артефактов — в основном это разнообразные предметы из камня. Теперь ученым предстоит как следует изучить все это богатство.