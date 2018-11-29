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РКК "Энергия" испытала космический двигатель, работающий на йоде

Четверг, 29 Ноября 2018 15:48
РКК &quot;Энергия&quot; испытала космический двигатель, работающий на йоде Фото из открытых источников

Созданный Ракетно-космической корпорацией "Энергия" космический двигатель, который работает на йоде, был испытан в рамках тестового наземного запуска. О тестировании электроракетного йодного двигателя сообщили официальные представители РКК.

 

"Были проведены наземные тесты по изучению работы новейшего электроракетного двигателя. Силовая установка для космических аппаратов была испытана в разных режимах работы — в частности, с ксеноновым катодом, а также с безрасходным катодом-нейтрализатором", — говорят представители корпорации.

 

После того, как двигатель будет подвергнут полному циклу наземных испытаний, его тестирование продолжится на орбите Земли — для этого будет задействован космический грузовик "Прогресс".

 

Использовать йод в качестве рабочего тела электроракетного двигателя предложил Валерий Георгиевич Островский — старший научный сотрудник РКК "Энергия". В честь Островского назвали космический эксперимент, в рамках которого будет испытываться ЭРД.

 

"Основное преимущество двигателя на йоде — экономичность. Йод дешевле ксенона, а также не требует создания сложных систем для хранения и подачи. При этом, двигатель на йоде не уступает ксеноновым установкам по ключевым параметрам", — отмечают эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости РКК Энергия
 

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