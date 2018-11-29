Учёные рассказали, почему на ладонях и ступнях нет волос

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Почему на ладонях и ступнях не растут волосы? Вопрос, который на первый взгляд кажется детским, на самом деле очень непрост — говорят ученые, отмечая, что речь идет о настоящей эволюционной головоломке.

Исследователи из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета решили разобраться в вопросе как следует и представили результаты своего масштабного микробиологического исследования.

Оказалось, что в организме существует специальный ингибитор, синтез которого блокирует сигнальный путь WNT. Последний, если что, контролирует процесс роста волос на теле.

"Сигнальная система WNT очень важна для созревания волосяных фолликул, то есть, если заблокировать этот сигнальный путь для того или иного участка кожи, то на нем перестанут расти волосы. Если активировать, то, соответственно, наоборот — волосы начнут активно расти", — рассказывает Сара Миллар, один из авторов исследования.

Ученые обнаружили ингибитор Dickkopf 2, который естественным образом вырабатывается в безволосых участках кожи. Но вот как конкретно ингибитор Dickkopf 2 начал синтезироваться в ладонях и ступнях людей — знает только эволюция.