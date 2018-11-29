Эксперт: Лунная программа бессмысленна, пока не подсчитана ее стоимость

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Российская программа освоения Луны будет лишена смысла до тех пор, пока не будет озвучена ее стоимость для бюджета государства. В этом, как сообщает РИА Новости, уверен Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики.

Вчера, напомним, члены научно-технического совета Роскосмоса, а также члены Совета Российской академии наук, рассмотрели концепцию программы по исследованию и освоению естественного спутника нашей планеты. Соответствующий документ, как предполагается, будет представлен президенту и правительству РФ к весне.

"Следует начать с того, что и РАН, и Роскосмос — это крупные потребители денег из федерального бюджета. При этом, в концепции, о которой идет речь, нет никаких (даже приблизительных) оценок стоимости лунной программы. Соответственно, пока нет оценки стоимости, обсуждать программу нет вообще никакого смысла", — заявил Ионин, добавив, что у него есть определенные сомнения в том, что концепция лунной программы отвечает задачам национального и технологического развития.

Эксперт считает, что примерную стоимость реализации лунной программы должны подсчитывать не в РАН или Роскосмосе, а в какой-то независимой структуре — только так могут быть получены объективные данные.