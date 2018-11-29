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Эксперт: Лунная программа бессмысленна, пока не подсчитана ее стоимость

Четверг, 29 Ноября 2018 12:17
Эксперт: Лунная программа бессмысленна, пока не подсчитана ее стоимость Фото из открытых источников

Российская программа освоения Луны будет лишена смысла до тех пор, пока не будет озвучена ее стоимость для бюджета государства. В этом, как сообщает РИА Новости, уверен Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики.

 

Вчера, напомним, члены научно-технического совета Роскосмоса, а также члены Совета Российской академии наук, рассмотрели концепцию программы по исследованию и освоению естественного спутника нашей планеты. Соответствующий документ, как предполагается, будет представлен президенту и правительству РФ к весне.

 

"Следует начать с того, что и РАН, и Роскосмос — это крупные потребители денег из федерального бюджета. При этом, в концепции, о которой идет речь, нет никаких (даже приблизительных) оценок стоимости лунной программы. Соответственно, пока нет оценки стоимости, обсуждать программу нет вообще никакого смысла", — заявил Ионин, добавив, что у него есть определенные сомнения в том, что концепция лунной программы отвечает задачам национального и технологического развития.

 

Эксперт считает, что примерную стоимость реализации лунной программы должны подсчитывать не в РАН или Роскосмосе, а в какой-то независимой структуре — только так могут быть получены объективные данные.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Лунная программа
 

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