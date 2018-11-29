На дне океана был зафискирован аномальный гул

Сейсмографы, расположенные на морском дне по всему земному шару, зарегистрировали странный гул 11-го ноября 2018-го года. Аномальные низкочастотные вибрации, как сообщает Science Alert, связаны с сейсмической активностью, однако их конкретная причина продолжает оставаться неизвестной.
"Этот гул может иметь отношение к серии подземных толчков, которая продолжается уже более шести месяцев в районе Коморских островов в Индийском океане. В мае были зафиксированы толчки в пятидесяти километрах от восточного побережья острова Майотта, за которыми последовали сотни слабых землетрясений", — говорят исследователи.
Анализ землетрясений у острова Майотта указывает на то, что их провоцирует на движение литосферных плит, а вулканическая активность.
Аномалия, которую сейсмографы зафиксировали 11-го ноября, представляла собой мощный низкочастотный гул с периодом 17 секунд, который продолжался около двадцати минут. Ученые полагают, что гул мог быть спровоцирован движением магмы под Индийским океаном. К чему это приведет в перспективе — пока не ясно, но очевидно, что нельзя исключать какое-то катастрофическое вулканическое событие.
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