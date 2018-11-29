Четверг 29 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» На дне океана был зафискирован аномальный гул

На дне океана был зафискирован аномальный гул

Четверг, 29 Ноября 2018 12:03
На дне океана был зафискирован аномальный гул Фото из открытых источников

Сейсмографы, расположенные на морском дне по всему земному шару, зарегистрировали странный гул 11-го ноября 2018-го года. Аномальные низкочастотные вибрации, как сообщает Science Alert, связаны с сейсмической активностью, однако их конкретная причина продолжает оставаться неизвестной.

 

"Этот гул может иметь отношение к серии подземных толчков, которая продолжается уже более шести месяцев в районе Коморских островов в Индийском океане. В мае были зафиксированы толчки в пятидесяти километрах от восточного побережья острова Майотта, за которыми последовали сотни слабых землетрясений", — говорят исследователи.

 

Анализ землетрясений у острова Майотта указывает на то, что их провоцирует на движение литосферных плит, а вулканическая активность.

 

Аномалия, которую сейсмографы зафиксировали 11-го ноября, представляла собой мощный низкочастотный гул с периодом 17 секунд, который продолжался около двадцати минут. Ученые полагают, что гул мог быть спровоцирован движением магмы под Индийским океаном. К чему это приведет в перспективе — пока не ясно, но очевидно, что нельзя исключать какое-то катастрофическое вулканическое событие.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Землетрясения
 

Главное за сутки
Как решается вопрос роста пенсий в России? Как решается вопрос роста пенсий в России? Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вопрос роста пенсий решенным. Соответствующее заявление, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", Путин сделал в рамках инвестиционного форума "Россия зовет". Эксперты говорят, что вопрос…
В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента На выборах президента Грузии после подсчета почти ста процентов бюллетеней победу одерживает Саломе Зурабишвили. Она набрала без малого 60 процентов голосов, сообщает сайт Вести. Кандидат и ее сторонники еще накануне…
Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Президент США заявил о намерении разобраться, что произошло у Керченского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" он…
Читайте также
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Все мы знаем, что человеческое тело несколько асимметрично. Однако группа исследователей решила рассмотреть этот вопрос несколько глубже и установить причину этого явления. Выяснилось, что всему причиной является некий белок, который,…
Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Австралийским ученым удалось открыть ранее неизвестную науке область головного мозга человека. Об уникальном открытии нейрофизиологов сообщает информационный портал "НьюИнформ". По его данным, открытие принадлежит сотрудникам Научно-исследовательского института Австралии — они…
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью В последнее время наука движется огромными шагами по всем направлениям. И даже то, что всего несколько десятилетий назад казалось невероятным, теперь превращается в реальность. Более того, отдельные исследователи даже задумали…
Тема дня
Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию" Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию"

Все мы привыкли слышать о справедливости западных демократов, которые во что бы то ни стало пытаются...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.