Исследование: 2-х часовое недосыпание делает человека злым

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О том, что невыспавшиеся люди генерируют гораздо больше отрицательных эмоций, чем выспавшиеся, известно давно, однако ученые из Соединенных Штатов Америки подвели это знание под научную базу. Материал, посвященный последствиям недосыпания, опубликовало издание "Актуальные новости".

"Нехватка сна способствует активизации таких негативных эмоций, как беспокойство и печаль. Но не только. Новейшие исследования говорят о том, что вспышки гнева и проявления злости тоже могут иметь отношение к недосыпу", — рассказывают сотрудники Университета штата Айова.

Ученые подтверждают свои слова результатами эксперимента, в котором участвовали добровольцы. Опыт с людьми, половина из которых спала на несколько часов меньше положенного, показал, что нехватка сна практически всегда делает человека озлобленным.

"Если вы спали на два часа меньше, чем привыкли, то этот механизм запускается — вы становитесь более злым, раздражительным, и в целом склонным к проявлению отрицательных эмоций. Специалистам, которые занимаются проблемами со сном, следует учитывать результаты нашего исследования в своей работе", — говорят ученые.