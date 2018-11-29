Раскрыта тайна возведения больших «китайских пирамид»

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Древние гробницы, которые принято называть "китайскими пирамидами", не были ориентированы по сторонам света — соответствующее предположение, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", не подтвердилось.

Ученые, детально изучившие древнекитайские гробницы, построенные династиями Западных Сун и Хань, раскрыли тайну возведения этих удивительных археологических объектов. Оказалось, что "китайские пирамиды" строились так, чтобы быть ориентированными на Полярную звезду.

"В те времена Альфа Малой медведицы не столь явно указывала на север, поэтому пирамиды не были ориентированы по сторонам света, как считалось до сих пор. Строители этих интересных гробниц руководствовались собственными правилами, связанными с одной из самых ярких звезд. Так что основную загадку больших китайских пирамид можно считать полностью раскрытой", — отмечают китайские исследователи.

Гробницы, о которых идет речь (всего таких объектов около четырех десятков), строились для членов правящих династий. Строительство началось после того, как Император Цинь захотел отправиться в мир иной вместе с "Терракотовой армией".