Учёные показали, каким будет новый суперконтинент на Земле

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Пройдет несколько сотен миллионов лет и на планете Земля появится новый суперконтинент. В этом, как сообщает издание Global and Planetary Change, уверены геологи, наблюдающие за движением литосферных плит.

Говоря о будущем облике Земли, ученые рассматривают четыре основных сценария. В рамках самого очевидного варианта, на Земле должен образоваться суперконтинент под названием Новопангея.

"Если Атлантический океан будет продолжать расширяться, а Тихий, соответственно, сужаться, то Америка столкнется с Антарктидой, а затем к ним присоединятся Евразия и Африка, между которыми окажется Австралия. Ну и вот — Новопангея готова", — рассказывают ученые.

Если Атлантический океан не будет расширяться, то появится вероятность того, что новый суперконтинент образуется из Европы, Африки и Америки. В этом случае речь будет идти о суперконтиненте под названием Пангея Ультима.

Еще один вариант, Аурика, появится в случае формирования нового океанического бассейна. Центром нового суперконтинента в таком случае станет Австралия.

В случае дрейфа литосферных плит на север образуется Амазия — этот суперконтинент будет располагаться на Северном полюсе. На Южном, соответственно, останется Антарктида.