Температура окружающей среды влияет на характер

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Люди, живущие в различных частях мира, имеют различия в характере. Несмотря на то, что причины, по которым это может произойти, несколько, согласно исследованию международной группы ученых, локальная температура окружающей среды является значительным фактором.

Точнее говоря, люди, выросшие в регионах с температуре окружающего воздуха ближе к 22 °С имели определенное сходство. У них отмечался более высокий уровень экстраверсии, эмоциональной стабильности, уступчивости, добросовестности и открытости к опыту по сравнению с теми, кто вырос в местах с более низкими или более высокими температурами, сообщается в издании Psychologytoday.

Для человека температура окружающей среды, которая является наиболее комфортной, обычно составляет около 22 °C. Регионы, которые заметно отклоняются от этого, как правило, считаются слишком горячими или слишком холодными.

Авторы исследования считают, что близость температуры в регионе, где растет ребенок, к данной цифре может быть важным фактором, влияющим на развитие личностных черт. Ученые объясняют это тем, что при комфортной температуре дети более открыты к новому опыту, чем когда слишком холодно или жарко, когда склонность оставаться в помещении выше.

Для проверки этого предположения авторы провели исследования в Китае и США. Как и ожидалось, они обнаружили, что черты личности связаны с отличием местной температуры от 22 °C. Отклонение в сторону повышения было связано с более высоким уровнем экстраверсии, эмоциональной стабильности, доброжелательности, добросовестности и открытости опыту и наоборот.

Это было верно даже после учета множества других данных, которые могут повлиять на черты личности, таких как ВВП на душу населения, плотность населения, возраст, пол и т.д. Ученые считают, что температура окружающей среды близкая к 22 °C более благоприятна для развития личности, в то время как чрезмерно высокая или низкая может иметь иметь негативное влияние.