Искусственный интеллект определит возраст человека по глазам

Фото из открытых источников

Область кожи вокруг глаз может использоваться в качестве биологического маркера возраста человека — говорят исследователи, создавшие искусственный интеллект, который может определять возраст по глазам с точностью до двух лет.

Удивительно, но несмотря на все развитие науки и техники, у людей до сих пор нет высокоточного инструмента, позволяющего наверняка определить хронологический возраст человека. Соответственно, разработка таких технологий ведется многими коллективами ученых.

Евгений Бобров из Московского государственного университета предложил использовать для определения возраста нейросеть, натренированную на фотографиях верхней части лица. Ученые под руководством Боброва "скормили" нейронной сети почти восемь с половиной тысяч фотографий с областями вокруг глаз и получили в итоге довольно мощный инструмент.

Тесты показали, что искусственный интеллект может определять возраст с точностью до 2.3 лет по фотографиям, на которых отчетливо видно уголки глаз. Система, по словам ее создателей, может применяться во многих областях деятельности, то есть, подобные разработки являются весьма востребованными.