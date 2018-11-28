Морские бактерии научились "пожирать" нефть

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Исследователи из США изучили обитающие в океане микроорганизмы, способные питаться пластиком и нефтью, и выяснили, что таких микробов можно применять для эффективного устранения последствий экологических катастроф.

"Речь идет о бактериях, уникальные генетические особенности которых позволяют этим существам использовать частицы углеводородов в качестве питательных элементов. Тут, правда, стоит сразу же отметить, что бактерии могут эффективно "пожирать" нефть и продукты на ее основе только при очень высокой температуре среды", — рассказывают авторы научной работы, сотрудники Техасского университета в Остине.

Бактерии могут эффективно усваивать нефть, пластик, а также углеводородное топливо, если температура воды, в которой они живут, приближается к двум сотням градусов Цельсия. Столь горячая вода, как отмечают эксперты, может существовать у вулканически активных регионов океанского дна.

"Если мы хотим использовать микробов в качестве оружия против пятен разлитой нефти, то нам придется разогревать воду до температуры в двести градусов Цельсия. Что не очень-то реализуемо, а если и реализуемо, то затратно экономически. Соответственно, нам нужно научить бактерий поедать нефть и в менее горячей воде", — говорят ученые.