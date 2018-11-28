Ученые нашли «русский след» в средневековых эпидемиях чумы

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Распространителями чумы, от которой в свое время чуть было не вымерла Европа, оказались торговцы пушниной из Руси и Золотой Орды, которые покупали меха на Урале. Такой вывод сделали ученые из Норвегии, проанализировавшие геном чумной палочки.

"Если наши расчеты верны, то чуму занесли в Европу торговцы, которые закупали меха на Урале. Бедствие началось в Новгороде и Болгаре в начале четырнадцатого века, а затем распространилось по всему Европейскому континенту", — говорит сотрудник Университета Осло Борис Шмид.

Речь идет о вспышке чумы, которая убила каждого третьего жителя Европы. Генетики, заинтересовавшиеся останками ДНК древних бактерий, спровоцировавших эпидемию, опровергли мнение, согласно которому основным виновником бедствия были крысы.

"Все имеющиеся у нас данные указывают на то, что источником масштабной чумы четырнадцатого века был Урал. Оттуда болезнь принесли торговцы пушниной, которые в итоге заразили чумой жителей Европы", — отмечает Шмид.

Версия Шмида, кстати, подтверждается не только генетическими данными, но и древними рукописями, составленными на Руси и в землях Золотой Орды.