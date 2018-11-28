6 иностранных педиатров проглотили детали человечков Lego

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Шесть педиатров из Великобритании и Австралии провели контролируемый эксперимент, в рамках которого проглотили головы человечков LEGO, чтобы выяснить, как быстро детали конструктора преодолеют желудочно-кишечный тракт.

Детали странного эксперимента были описаны на страницах издания Journal of Paediatrics and Child Health. По его данным, головы человечков LEGO находились внутри врачей от одного до трех дней. Из одного из педиатров, правда, голова так и не вышла (сам врач уверен, что ему просто не удалось отыскать ее).

"Маленькие дети тянут в рот все подряд, поэтому случаи, когда ребенок глотает какие-то несъедобные предметы, очень распространены. Дети особенно часто глотают детали конструктора LEGO. Производитель, кстати, маркирует игрушки и не разрешает использовать конструкторы с мелкими деталями детям до трех лет, но это не помогает — родители все равно покупают своим детям LEGO, а дети получают в свое распоряжение целое множество объектов, которые можно съесть. Иногда это заканчивается довольно печально", — рассказывает Тесса Дэвис из Королевской больницы в Лондоне.

Опыт показал, что дети могут относительно безопасно глотать головы человечков LEGO, но о других деталях конструктора сказать так же нельзя — все-таки голова совсем небольшая и круглая, поэтому может, в отличие от угловатых деталей, проходить через ЖКТ.