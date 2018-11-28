Археологи рассказали о найденных в Египте сокровищах

Фото из открытых источников

Раскопки, осуществлявшиеся на территории древнеегипетского города Фивы, позволили археологам обнаружить два захоронения с мумиями и массой ценных предметов. На портале Science Alert появилась статья, посвященная найденным сокровищам.

По уточненным данным, археологическое исследование проводилось в древнем некрополе Эль-Ассасиф. Ученые обнаружили две гробницы, которые, очевидно, не подвергались атакам мародеров.

"В гробнице TT33 покоились два саркофага — один из них украшен перьями, то есть, речь, вероятно, идет о захоронении времен семнадцатой династии, правившей за полторы тысячи лет до нашей эры. Второй саркофаг относится к восемнадцатой династии фараонов, в нем похоронена женщина по имени Поу-ю", — рассказывают археологи.

В другой гробнице, TT28, был найден еще один саркофаг — он сделан из черного дерева и украшен элементами из золота. В саркофаге находится мумия мужчины по имени То-Иркет-Иф, который был жрецом в храме Мут (богиня неба, которую почитали жители Древнего Египта).

Кроме саркофагов, в гробницах было обнаружено огромное количество ценных артефактов — в частности, почти тысяча фигурок ушебти, несколько погребальных масок, уникальная настенная роспись, а так далее.