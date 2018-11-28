Самарские учёные изобрели съедобную посуду

Съедобная посуда, которую создали в одном из самарских университетов, может использоваться не только для решения экологических проблем, на и в качестве инструмента для проведения эффектного шоу — процесс закусывания яблочного сока яблочным стаканом, как отмечают ученые, выглядит весьма оригинально.
Все началось, как уточняют авторы проекта, представители кафедры "Технология и организация общественного питания", с космоса — ученые задумались над производством съедобных пищевых пленок, предназначенных для упаковки продуктов для астронавтов.
"В условиях космической станции, где на счету каждый сантиметр пространства, отношение к мусору и отходам меняется, поэтому астронавтам требуются упаковки для продуктов, которые можно было бы есть вместе с их содержимым", — говорит Надежда Макарова, руководитель проекта.
Ученые запатентовали сразу три технологии производств съедобных упаковок на основе яблочного сырья — оно, как оказалось, идеально подходит для изготовления посуды благодаря своим уникальным пластическим свойствам. В стаканы из яблочного пюре можно наливать даже кипяток, так что речь идет о вполне функциональной посуде.
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