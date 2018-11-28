Ученые обнаружили место, где зародилось человечество

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Огромный ударный кратер, расположенный на полуострове Юкатан, имеет самое непосредственное отношение к процессу зарождения человечества — уверены ученые из Национального автономного университета Мексики.

"Если бы тот астероид не столкнулся с нашей планетой, то эволюция пошла бы по принципиально другому пути, в котором для человечества просто не нашлось бы места. Впрочем, так можно говорить о любом глобальном событии в истории нашей планеты, так что падение астероида на полуостров Юкатан, произошедшее шестьдесят пять миллионов лет назад, это далеко не единственный фактор, определивший вектор развития биосферы Земли", — отмечают мексиканские исследователи.

Кратер Чиксулуб, о котором идет речь, является одним из крупнейших ударных кратеров Земли — его диаметр составляет внушительные сто восемьдесят километров, а глубина доходит до семнадцати-двадцати километров.

Считается, что в результате падения огромного астероида на полуостров Юкатан началось что-то вроде "ядерной зимы" — поднявшиеся в атмосферу продукты мощнейшего взрыва привели к значительному похолоданию, ставшему одной из причин вымирания динозавров и расцвета млекопитающих.