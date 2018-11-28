Среда 28 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые обнаружили место, где зародилось человечество

Ученые обнаружили место, где зародилось человечество

Среда, 28 Ноября 2018 09:23
Ученые обнаружили место, где зародилось человечество Фото из открытых источников

Огромный ударный кратер, расположенный на полуострове Юкатан, имеет самое непосредственное отношение к процессу зарождения человечества — уверены ученые из Национального автономного университета Мексики.

 

"Если бы тот астероид не столкнулся с нашей планетой, то эволюция пошла бы по принципиально другому пути, в котором для человечества просто не нашлось бы места. Впрочем, так можно говорить о любом глобальном событии в истории нашей планеты, так что падение астероида на полуостров Юкатан, произошедшее шестьдесят пять миллионов лет назад, это далеко не единственный фактор, определивший вектор развития биосферы Земли", — отмечают мексиканские исследователи.

 

Кратер Чиксулуб, о котором идет речь, является одним из крупнейших ударных кратеров Земли — его диаметр составляет внушительные сто восемьдесят километров, а глубина доходит до семнадцати-двадцати километров.

 

Считается, что в результате падения огромного астероида на полуостров Юкатан началось что-то вроде "ядерной зимы" — поднявшиеся в атмосферу продукты мощнейшего взрыва привели к значительному похолоданию, ставшему одной из причин вымирания динозавров и расцвета млекопитающих.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости человечество
 

Главное за сутки
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает RT, со ссылкой на The Washington…
Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией  Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом, сообщает ТАСС. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на депутата…
"Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре "Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре Замечаний для организации штатных работ на пусковом столе космодрома "Восточный" нет, сообщили "Интерфаксу" в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса"). "Силами подразделений "Роскосмоса" замечание в связи с деформационным…
Читайте также
Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла Скрытые геотермальные источники, о существовании которых под некоторыми районами Антарктиды предположили ученые, не опасны сами по себе, но вместе с глобальным потеплением они провоцируют серьезную угрозу для антарктических ледовых масс.…
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела Аппарат EXPLORER, созданный учеными из Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики, может создавать трехмерное изображение человеческого тела за считанные секунды. Фото первого в мире аппарата для сканирования всего тела…
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Все мы знаем, что человеческое тело несколько асимметрично. Однако группа исследователей решила рассмотреть этот вопрос несколько глубже и установить причину этого явления. Выяснилось, что всему причиной является некий белок, который,…
Тема дня
Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов» Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов»

Легенды о «кремлеботах» являются именно теми страшными сказками, которыми независимые западные демок...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько времени вы проводите в соцсетях?

Более 2 часов в день - 14%
По несколько часов ежедневно - 10%
Пару раз в день проверяю ленту, отвечаю на сообщения - 13.3%
Немного, захожу несколько раз в неделю - 15%
Не пользуюсь соцсетями - 46.2%

Всего голосов:: 472

 

Анекдот дня

Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях. Но качество фотоаппаратов снижается с каждым годом.

Еще »
Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.