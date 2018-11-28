"Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре

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Замечаний для организации штатных работ на пусковом столе космодрома "Восточный" нет, сообщили "Интерфаксу" в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса").

"Силами подразделений "Роскосмоса" замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет", - заявили в организации.

Так там прокомментировали сообщения об обнаружении дефектов на пусковом столе космодрома "Восточный", пишет Интерфакс.

Между тем, на сайте госзакупок 23 ноября была размещена заявка на выполнение работ по устранению нарушений на космодроме, в которой, в частности, перечислено три критических дефекта на стартовой площадке "Союза-2".

В октябре сообщалось, что на "Восточном" завершились работы по заполнению пустот, обнаруженных в бетонных конструкциях стартового стола космодрома.