Российские ученые создали дрожжи, светящиеся в темноте

Российские ученые создали генетически модифицированные дрожжевые грибы, способные светиться в темноте. Материал, посвященный результатам работы отечественных генетиков, был опубликован в издании PNAS.
Ученым, как уточняется, удалось заставить дрожжи светиться при помощи генов, позаимствованных у лесных грибов-"гнилушек". Эти грибы обладают интересными биолюминесцентными свойствами.
"Мы создали своеобразный генетический модуль, при помощи которого организм может получить биолюминесценцию. Эксперименты показали, что интеграция этого модуля в геном может обеспечить свечение практически любого живого организма", — говорит Алексей Котлобай из Института биоорганической химии РАН, не уточняя, можно ли заставить светиться человека.
Перспективы практического применения открытия выглядят пока что туманно, но судя по светящимся дрожжевым грибам, генетический модуль действительно работает. Биологический механизм, отвечающий за свечение, оказался, кстати, довольно простым — отмечают исследователи. В общем, ждем, когда широкое распространение получат, например, светящиеся домашние растения.
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