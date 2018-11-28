После наступления смерти мозг человека продолжает функционировать

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Человеческий мозг сохраняет активность даже после наступления момента клинической смерти. Об этом, как сообщает информационный портал "НьюИнформ", точно знает профессор Сэм Парния из Медицинской школы Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

Парния посвятил свои исследования процессу смерти мозга, и, по его собственным словам, преуспел в этом деле, поэтому выводы, полученные ученым, являются довольно ценными для науки.

"Мы все еще очень слабо представляем себе, что происходит с мозгом после смерти, поэтому изучение опыта людей, которые пережили клиническую смерть, открывает целое множество удивительных подробностей. Люди описывают совершенно фантастические на первый взгляд явления, которые все же имеют научное обоснование, если разобраться в вопросе как следует", — отмечает профессор.

Разговоры медицинского персонала, а также другие события, которые находившиеся в состоянии клинической смерти люди, как считается, не могут фиксировать, все же сохраняются где-то в памяти, и этот факт, по словам Парнии, является лучшим доказательством того, что головной мозг продолжает работать после смерти.