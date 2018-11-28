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Ученые рассказали, что человек запоминает руками, а не глазами

Вторник, 27 Ноября 2018 14:01
Ученые рассказали, что человек запоминает руками, а не глазами Фото из открытых источников

Тактильные ощущения играют очень важную роль в процессе запоминания. Такое заявление, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", сделали исследователи из Германии, доказавшие свои предположения экспериментально.

 

"Мы провели экспериментальное исследование, участникам которого необходимо было визуально опознать предмет, которого они касались неделю назад. Важное условие опыта — добровольцы не пытались запомнить предмет специально. То есть, все было сделано так, чтобы люди обнаружили требуемый предмет среди целого набора "случайных"", — рассказывает ведущий автор научного проекта, сотрудник Регенсбургского университета Фабиан Хатмахер.

 

Выражение "руки помнят", таким образом, основано на вполне себе научном факте — люди действительно лучше запоминают то, чего касались.

 

"Если вам нужно запомнить, как выглядит какой-то предмет, то необходимо как следует его потрогать, потому что тактильная информация очень важна для составления целостной картины. Так уж устроен наш мозг, который, как видно, все еще таит в себе целое множество интересных особенностей", — отмечают авторы эксперимента.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости память
 

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