Дофамин заставляет муравьев-фуражиров активнее доставлять еду

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Сделанное американскими учеными предположение, согласно которому активность муравьев-фуражиров может регулироваться дофамином, соответствует, как показало специализированное исследование, истине.

Муравьи-жнецы Pogonomyrmex barbatus действительно чаще отправляются на поиски пищи, если их подкармливать дофамином — говорят сотрудники Стэнфордского университета.

"Мы довольно долго не могли определить, с чем конкретно связана разница в активности насекомых, наблюдаемая между разными колониями. Некоторые муравьи-фуражиры отправляются на поиски еды реже, если устанавливается сухая погода, но этот фактор влияет не на все колонии", — говорит автор исследования, Дебора Гордон.

Муравьи, как известно, общаются друг с другом посредством химических сигналов, так что ученые предположили, что разгадка таится именно здесь.

"Мы знаем, что в мозге муравьев и пчел несколько выше уровень дофамина, чем в мозге других насекомых, и это, как оказалось, неслучайно. Дофамин на самом деле довольно ощутимо влияет на поведение социальных насекомых, то есть, именно физиологические различия, итогом которых является разный уровень дофамина, объясняют разницу в активности муравьев из разных колоний", — заключают ученые.