Учёные: «Реплики» горбатых китов не изменились за 36 лет

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Вокальные сигналы, используемые горбатыми китами в социальных целях, не изменились за тридцать шесть лет наблюдений. Материал, посвященный неизменности вокализаций горбатых китов из северной тихоокеанской популяции, появился в журнале Scientific Reports.

По итогам наблюдений, которые осуществлялись с 1976-го по 2012-й год, ученые выяснили, что представители этой популяции используют те же основные вокализации, что и тридцать шесть лет назад.

"Горбатые киты — это поистине уникальные животные, т.к. наборы сигналов, которыми они пользуются, невероятно сложны. Мы все еще не знаем, зачем китам столь сложные акустические сигналы. Некоторые ученые говорят, что песни китов необходимы для привлечения особей противоположного пола, другие уверены, что основное назначение акустических сигналов — эхолокация. В любом случае, речь идет об очень интересном механизме. Который дополняется так называемыми вокализациями — то есть, социальными сигналами, двенадцать из которых, как мы установили, не изменились за три с половиной десятка лет", — говорит биолог Мишель Фурне из Корнелльского университета.

Записав сто пятнадцать часов вокализаций горбатых китов, биологи обнаружили двенадцать сигналов, которые остались неизменными в течение тридцати шесть лет.