Орнитологами обнаружен новый вид высокогорных колибри

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Новый для науки вид высокогорных колибри, обнаруженный в Андах, находится, судя по всему, на грани вымирания — пишет издание The Auk: Ornithological Advances.

Речь идет о небольших высокогорных птицах, ареал и численность которых довольно ограниченны. Колибри, как отмечают исследователи, могут вымереть уже в обозримом будущем из-за факторов, провоцируемых человеческой деятельностью.

"Это новый вид из рода Oreotrochilus. Птицы, размер которых не превышает десять-тринадцать сантиметров, приспособились к жизни в горах, то есть, на большой высоте над уровнем моря и в условиях довольно низких температур. Представители вида, который получил название Oreotrochilus cyanolaemus, или синегорлая горная звезда, являются очень территориальными птицами, а их численность составляет всего несколько сотен особей, то есть, эти существа могут исчезнуть с лица Земли уже очень скоро", — рассказывает Кристофер Уитт из университета штата Нью-Мексико.

Синегорлые горные звезды, как подчеркивают компетентные эксперты, нуждаются в охранном статусе. Он может стать их хрупкой надеждой на выживание в мире, который стремительно трансформируется под натиском человеческой цивилизации.