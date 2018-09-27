Ученые: Из-за потепления растения в тундре стали выше

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Глобальное потепление очень серьезно повлияло на растительность в тундре, которая за последние тридцать лет стала значительно выше. Такой вывод по итогам многолетнего исследовательского проекта сделали ученые из более чем сотни научных организаций.

Арктические экосистемы, как отмечают ученые, являются крайне уязвимыми для климатических изменений, которые провоцируются глобальным потеплением. Средняя температура в Арктике растет особенно быстро, что, по словам специалистов, не может не пугать.

"Мы собирали данные о температурных режимах, показателях влажности, а также о функциональных параметрах растений, наблюдая за ста семнадцатью экспериментальными площадками, расположенными в тундровых сообществах по всей планете. Это, в частности, Аляска, Россия, Исландия, Канада и скандинавские страны", — рассказывают исследователи.

По итогам тридцатилетних наблюдений было установлено, что высота тундровых растений увеличилась в среднем на восемь сантиметров, что весьма значительно. Высота растений, как уточняют ботаники, влияет на углеродный баланс, так как более высокая растительность задерживает больший объем снега и, соответственно, "теплоизолирует" почву, ускоряя таяние вечной мерзлоты.