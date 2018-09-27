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Несколько убеждений, которые мешают счастью даже когда все хорошо

Четверг, 27 Сентября 2018 12:09
Несколько убеждений, которые мешают счастью даже когда все хорошо Фото из открытых источников

Множество людей изо всех сил пытаются справиться с трагическими обстоятельствами или травмирующими событиями. Но есть и другие, у которых все гораздо лучше, но они все равно несчастливы.

 

У них нет ответа на такие вопросы как: «Почему я не могу просто быть счастлив, хотя получил то, что хотел?». Существует несколько общих убеждений, которые заставляют людей чувствовать себя плохо, даже когда происходят хорошие вещи, отмечается в статье Северо-Восточного Университета в Бостоне. Все дело в их убеждениях.

 

Когда происходит что-то хорошее, следует что-то плохое

 

Невозможно радоваться, если одновременно присутствуют и плохие мысли. Но многие настаивают на том, что не может быть только сплошное счастье. Многие люди всегда ожидают, что что-то испортит их счастье в любую секунду. Ожидание чего-то плохого мешает испытать приятные эмоции по поводу чего-то хорошего в настоящий момент.

 

Я этого не заслуживаю

 

Трудно быть счастливым, когда вы чувствуете себя недостойным чего-то хорошего. Новые отношения кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, или вы думаете, что начальство переоценило ваши способности, когда дало вам эту работу. Независимо от причин, это убеждение не позволит чувствовать себя счастливым.

 

Это не будет долго продолжаться

 

Если вы беспокоитесь о том, что счастье не может длиться долго, вы будете негативно думать о будущем, а это испортит впечатление от настоящего, так как вы не сможете наслаждаться происходящим. Трудно радоваться чему-либо, когда постоянно ожидаешь, что это закончится в любую секунду.

 

Это не так хорошо, как я ожидал

 

Это хорошо, думаете вы, но вот когда я похудею/найду работу/куплю ту вещь, то тогда буду уж точно счастлив. Такие мысли отравляют жизнь в текущем моменте. И не факт, что то, что вы считаете гарантом вашего счастья, произойдет, зато это мешает счастью в настоящем.

 

Этого недостаточно

 

Независимо от достижений и приятных событий, многие люди все время думают, что для счастья им нужно немного больше. Если бы у меня было немного больше денег, если бы я добрался до следующей ступени карьерной лестницы, если бы новая квартира была побольше…  Это постоянное «недостаточно» не позволяет смаковать момент.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости мышление
 
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