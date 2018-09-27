Ученые назвали последствия онлайн-знакомств

Растущая популярность сайтов знакомств и мобильных приложений для дейтинга является одним из ключевых факторов значительного всплеска венерических заболеваний, наблюдающегося в США.
Ученые из Соединенных Штатов Америки, которые пришли к такому выводу по итогам изучения статистики Центра по контролю и профилактике заболеваний, говорят, что несмотря на все подобные риски, приложения и сайты для знакомств все-таки являются благом, т.к. позволяют людям, у которых нет времени на флирт в реальности, находить партнеров.
Другое дело, что иллюзия богатого выбора, жертвами которой становятся любители онлайн-дейтинга, довольно негативно сказывается на отношениях, которые иногда удается завести таким людям — избалованные возможностью знакомиться с большим количеством потенциальных партнеров, люди перестают ценить романтические отношения и прикладывают меньше усилий для их сохранения.
"В целом, можно говорить о том, что сайты знакомств и приложения для дейтинга серьезно влияют на социальное поведение людей. Интим без обязательств становится все более распространенным, что ведет в росту заболеваемости венерическими болезнями, а также разрушению традиционного института брака", — отмечают эксперты.
Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать ...
Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...
Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.