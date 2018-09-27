Ученые назвали последствия онлайн-знакомств

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Растущая популярность сайтов знакомств и мобильных приложений для дейтинга является одним из ключевых факторов значительного всплеска венерических заболеваний, наблюдающегося в США.

Ученые из Соединенных Штатов Америки, которые пришли к такому выводу по итогам изучения статистики Центра по контролю и профилактике заболеваний, говорят, что несмотря на все подобные риски, приложения и сайты для знакомств все-таки являются благом, т.к. позволяют людям, у которых нет времени на флирт в реальности, находить партнеров.

Другое дело, что иллюзия богатого выбора, жертвами которой становятся любители онлайн-дейтинга, довольно негативно сказывается на отношениях, которые иногда удается завести таким людям — избалованные возможностью знакомиться с большим количеством потенциальных партнеров, люди перестают ценить романтические отношения и прикладывают меньше усилий для их сохранения.

"В целом, можно говорить о том, что сайты знакомств и приложения для дейтинга серьезно влияют на социальное поведение людей. Интим без обязательств становится все более распространенным, что ведет в росту заболеваемости венерическими болезнями, а также разрушению традиционного института брака", — отмечают эксперты.