Британские учёные дали новое имя самой крупной птице‍

Птицы из семейства эпиорнисовых, вымершие по вине человека, были крупнейшими пернатыми на планете — говорят британские зоологи, которые выделили самых крупных эпиорнисовых, птиц Vorombe titan, в отдельный род.
Речь идет о "птичках", масса которых в среднем составляла шесть с половиной сотен (!) килограммов. Рост Vorombe titan, соответственно, тоже был весьма впечатляющим — высота птиц превышала три метра.
"Отдельные представители Vorombe titan могли весить более семисот килограммов — столько весили, например, небольшие динозавры-зауроподы. Таким образом, речь идет о самых крупных птицах, когда-либо обитавших на планете", — рассказывает Джеймс Хэнсфорд из Зоологического общества Лондона.
Эпиорнисовые жили на острове Мадагаскар и вымерли примерно тысячу лет назад — предполагается, что не последним фактором исчезновения этих удивительных существ стали люди. Сообщения о невероятно крупных птицах Мадагаскара, впрочем, появлялись до середины восемнадцатого века.
Для того, чтобы как следует разобраться в классификации эпиорнисовых, британские зоологи измерили несколько сотен сохранившихся костей мегаптиц, а затем подвергли их радиоуглеродному анализу.
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