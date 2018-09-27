Учёные: Свежезаточенный нож сделал австралийский апельсин фиолетовым

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Если вы разрезали извлеченный из холодильника апельсин при помощи свежезаточенного ножа и столкнулись со странным изменением цвета частей разрезанного цитрусового — не пугайтесь. Апельсины, как доказали ученые из Австралии, могут становиться фиолетовыми, если их мякоть контактирует с частицами железа — это вполне нормальная химическая реакция.

Ученые заинтересовались странным изменением цвета апельсинов после того, как с таким случаем столкнулась жительница Брисбена по имени Нети Моффитт. О странном инциденте с апельсином, который произошел у женщины, сообщили СМИ, поэтому история стала популярной.

Моффитт разрезала апельсин (который она перед этим вытащила из холодильника) при помощи ножа, который ее супруг хорошенько заточил за день до этого. И спустя несколько часов дольки апельсина приобрели очень нехарактерный для этих плодов фиолетовый цвет.

Исследователи, повторившие опыт в лаборатории, говорят, что так произошло в результате реакции антоцианинов (естественных пигментов апельсина) с частицами железа и других металлов.

"Концентрация антоцианинов в апельсине растет, если держать его в холодильнике. Соответственно, если разрезать такой апельсин ножом, на котором есть частицы железа, то можно спровоцировать интересную реакцию, итогом которой станет изменение цвета плода на фиолетовый. Вкус апельсина, при этом, не изменится", — говорят сотрудники департамента здравоохранения штата Квинсленд.