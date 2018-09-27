Четверг 27 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёные: Свежезаточенный нож сделал австралийский апельсин фиолетовым

Учёные: Свежезаточенный нож сделал австралийский апельсин фиолетовым

Четверг, 27 Сентября 2018 10:49
Учёные: Свежезаточенный нож сделал австралийский апельсин фиолетовым Фото из открытых источников

Если вы разрезали извлеченный из холодильника апельсин при помощи свежезаточенного ножа и столкнулись со странным изменением цвета частей разрезанного цитрусового — не пугайтесь. Апельсины, как доказали ученые из Австралии, могут становиться фиолетовыми, если их мякоть контактирует с частицами железа — это вполне нормальная химическая реакция.

 

Ученые заинтересовались странным изменением цвета апельсинов после того, как с таким случаем столкнулась жительница Брисбена по имени Нети Моффитт. О странном инциденте с апельсином, который произошел у женщины, сообщили СМИ, поэтому история стала популярной.

 

Моффитт разрезала апельсин (который она перед этим вытащила из холодильника) при помощи ножа, который ее супруг хорошенько заточил за день до этого. И спустя несколько часов дольки апельсина приобрели очень нехарактерный для этих плодов фиолетовый цвет.

 

Исследователи, повторившие опыт в лаборатории, говорят, что так произошло в результате реакции антоцианинов (естественных пигментов апельсина) с частицами железа и других металлов.

 

"Концентрация антоцианинов в апельсине растет, если держать его в холодильнике. Соответственно, если разрезать такой апельсин ножом, на котором есть частицы железа, то можно спровоцировать интересную реакцию, итогом которой станет изменение цвета плода на фиолетовый. Вкус апельсина, при этом, не изменится", — говорят сотрудники департамента здравоохранения штата Квинсленд.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости апельсин
 
Главное за сутки
МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между…
Мария Максакова судится с новым мужем‍ Мария Максакова судится с новым мужем‍ Оперная дива и вдова бывшего депутата Государственной думы РФ Мария Максакова-Игенбергс не долго горевала об убитом муже Денисе Вороненкове. Недавно она вновь пошла под венец, правда, вскоре об этом пожалела.…
В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он…
Читайте также
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Богомолов, которые охотятся на небольших рыбок, обнаружили исследователи из Индии. По данным издания Journal of Orthoptera Research, речь идет об очень необычном, как для насекомых, поведении. Богомолы, если что, поедают…
Ученые: Первая экспедиция на Марс погибнет еще в пути Ученые: Первая экспедиция на Марс погибнет еще в пути Человечеству пока что рано мечтать о колонизации Красной планеты — говорят сотрудники Европейского космического агентства, отмечая, что современные технологии не могут обеспечить защиту астронавтов от пагубного воздействия космической радиации. То…
На побережье Новой Зеландии обнаружили огромную ядовитую медузу На побережье Новой Зеландии обнаружили огромную ядовитую медузу Огромная ядовитая медуза, на которую наткнулись жители новозеландского городка Уоркуэрт, напоминает какое-то инопланетное существо, но нет, это всего лишь крупная волосистая цианея, обитающая в здешних водах. Об удивительном морском организме…
Тема дня
ООН пробует новую тактику в отношении Крыма ООН пробует новую тактику в отношении Крыма

Споры о том, чей же все-таки Крым ведутся уже на протяжении долгих четырех лет. Наибольшие разноглас...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.