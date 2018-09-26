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На Украине создали искусственное сало

Среда, 26 Сентября 2018 14:13
На Украине создали искусственное сало Фото из открытых источников

Украинским ученым удалось создать то, что считалось невозможным в принципе — сотрудники Сумского аграрного университета разработали искусственное сало. Об уникальном изобретении сообщает информационный портал "НьюИнформ".

 

Доцент кафедры питания Сумского аграрного университета Дмитрий Бидюк заявил, что аналогов у новейшего украинского продукта питания в мире не существует.

 

"Искусственный заменитель натурального сала, разработанный у нас в университете, состоит из желатина и растительного масла. Благодаря широкому спектру вкусовых добавок, продукт можно наделить практически любым вкусом — то есть, искусственное сало может быть соленым или не соленым, сладким, кисловатым или даже горьким", — рассказывает ученый.

 

Но если подобрать оптимальную комбинацию вкусовых добавок, то салозаменитель не смогут отличить от натурального сала даже самые опытные дегустаторы.

 

Теперь, когда в Украине создали искусственное сало, пищевая промышленность страны может считаться одной из самых развитых в мире — все-таки, ничего подобного не смогли изобрести даже ученые из Японии или Швейцарии. Остается только наладить массовое производство и экспорт уникального продукта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости продукты питания
 
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