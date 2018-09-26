Бомбардировки Второй мировой были слышны даже в космосе

Фото из открытых источников

Инфразвуковые волны, которые способны достигать самых верхних слоев земной атмосферы, могут генерировать не только такие масштабные природные явления, как землетрясения и извержения вулканов, но и, например, авиабомбардировки. Материал, посвященный неизученным ранее последствиям бомбардировок Германии в 1943-1945 годах, опубликовало научное издание Annales Geophysicae.

"Бомбардировки, которым в годы Второй мировой войны подвергались Берлин, Франкфурт и некоторые другие крупные немецкие города, сопровождались инфразвуковыми всплесками, которые достигали ионосферы. Последняя при этом разогревалась, что приводило к снижению ионизации", — говорит ведущий автор исследования, сотрудник университета Рединга Кристофер Скотт.

Ученые говорят, что сам по себе факт того, что антропогенные взрывы Второй мировой войны могли провоцировать колебания на самой границе космоса, выглядит просто поразительно.

"Каждый налет союзной авиации на Германию сопровождался взрывами, энергию от которых можно сравнить с энергией от трехсот ударов молнии. Это просто невероятно!", — отмечают исследователи.