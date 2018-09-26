Ось вращения Земли быстро смещается, заявили ученые

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В течение последних ста девятнадцати лет ось вращения нашей планеты сдвинулась на десять с лишним метров. Этот факт, по словам экспертов, указывает на существование новой серьезной угрозы.

Если ось вращения Земли сместится слишком сильно, то это может спровоцировать целый комплекс катастрофических эффектов, о последствиях которых пока что можно только предполагать — говорят ученые.

"Сейчас мы пытаемся понять, почему сдвигается ось вращения Земли. Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают на то, что этот опасный процесс происходит главным образом из-за таяния ледников, которое, в свою очередь, провоцируется глобальным потеплением", — отмечают сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA, Сурендра Адхикари.

Таяние ледников и повышение уровня моря самым непосредственным образом воздействуют на вращение нашей планеты. Однако это не единственные факторы изменения оси — некоторые эксперты полагают, что свой вклад в изменение оси вращения Земли внесли и люди. Например — при помощи сверхмощных ядерных взрывов. Впрочем, подобные предположения пока что лишены научных подтверждений.