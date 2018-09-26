Ось вращения Земли быстро смещается, заявили ученые

В течение последних ста девятнадцати лет ось вращения нашей планеты сдвинулась на десять с лишним метров. Этот факт, по словам экспертов, указывает на существование новой серьезной угрозы.
Если ось вращения Земли сместится слишком сильно, то это может спровоцировать целый комплекс катастрофических эффектов, о последствиях которых пока что можно только предполагать — говорят ученые.
"Сейчас мы пытаемся понять, почему сдвигается ось вращения Земли. Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают на то, что этот опасный процесс происходит главным образом из-за таяния ледников, которое, в свою очередь, провоцируется глобальным потеплением", — отмечают сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA, Сурендра Адхикари.
Таяние ледников и повышение уровня моря самым непосредственным образом воздействуют на вращение нашей планеты. Однако это не единственные факторы изменения оси — некоторые эксперты полагают, что свой вклад в изменение оси вращения Земли внесли и люди. Например — при помощи сверхмощных ядерных взрывов. Впрочем, подобные предположения пока что лишены научных подтверждений.
Иногда среди некоторых недовольных граждан, особенно молодых, можно услышать вопрос: "Зачем мы отдел...
Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...
Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.