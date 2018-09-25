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Названы способы повышения производительности в офисе

Вторник, 25 Сентября 2018 14:08
Названы способы повышения производительности в офисе Фото из открытых источников

Способы повышения производительности офисной работы, которые представила эксперт Лаура Вандеркам, являются, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", весьма действенными, так что людям, которые хотят увеличить свою продуктивность в офисе, стоит прислушаться к этим рекомендациям.

 

Вандеркам рекомендует начинать рабочий день в офисе с разбора электронной корреспонденции, однако вместо того, чтобы отвечать на все письма, эксперт советует сконцентрироваться только на самых важных.

 

"По статистике журнала Forbes, офисные сотрудники среднего звена тратят двадцать три процента своего рабочего времени на работу с электронными письмами, так что этот аспект очень важен. Для того, чтобы не тратить время зря, приучите себя заглядывать в ящик только при реальной необходимости — уже этот шаг освободит внушительный объем времени", — говорит Вандеркам.

 

Электронная почта, по словам эксперта, является всего лишь инструментом для работы, то есть, не нужно относиться к ней, как, собственно, к работе.

 

С экспертом соглашаются ученые, которые отмечают, что постоянное заглядывание в почтовый ящик не только провоцирует стресс, но и может быть причиной ферментации внимания. А это уж точно не идет на пользу рабочему процессу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Офис
 
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