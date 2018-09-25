Исследование: Отказ от фаст-фуда вызывает ломку

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Синдром отмены, с которым сталкиваются люди, пытающиеся отказаться от употребления бургеров, пиццы и другой нездоровой еды, очень похож на ломку, которую испытывают наркоманы, отказывающиеся от приема очередной "дозы". Такие выводы по итогам специализированного исследования сделали сотрудники Мичиганского университета.

Исследование, осуществленное американскими учеными, показало, что отказ от фастфуда провоцирует приступы депрессии, а также может быть причиной хронической усталости.

"Неприятные симптомы, с которыми сталкиваются люди, отказывающиеся от вредной еды, сохраняются, как правило, в течение нескольких дней, а затем стремительно исчезают, так что в течение периода отмены особенно важно держать себя в руках и не делать глупостей", — говорят авторы научной работы.

О связанном с отказом от фастфуда "синдроме отмены" ученым рассказали многочисленные добровольцы, принимавшие участие в исследовании. Отказ от вредных продуктов питания, по словам добровольцев, сопровождался резким ухудшением настроения, вспышками раздражительности, а также выраженным желанием съесть что-нибудь нездоровое. Однако уже через пять дней эти эффекты значительно ослабевали.